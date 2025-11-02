Desaparece joven en Panamá Este: Familia pide ayuda para encontrarlo

Autoridades y familiares solicitan el apoyo de la comunidad para ubicar al joven Esteban Danilo De León, reportado como desaparecido en Panamá Este.

Según el reporte, fue visto por última vez saliendo de la residencia de su abuela, ubicada en el sector de La Morelo, corregimiento de Tocumen.

El joven vestía suéter naranja, pantalón negro de vestir y zapatos oscuros, y conducía un vehículo Forting color negro grisáceo, con placa E03025.

Cualquier información que ayude a dar con su paradero puede ser reportada a las autoridades competentes o a los números 6961-2824 / 6513-1561.