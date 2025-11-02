Sucesos - 02/11/25 - 02:53 PM

Desaparece joven en Panamá Este: Familia pide ayuda para encontrarlo

Según el reporte, fue visto por última vez saliendo de la residencia de su abuela, ubicada en el sector de La Morelo,

 

Por: Redacción / Crítica -

Autoridades y familiares solicitan el apoyo de la comunidad para ubicar al joven Esteban Danilo De León, reportado como desaparecido en Panamá Este.

Según el reporte, fue visto por última vez saliendo de la residencia de su abuela, ubicada en el sector de La Morelo, corregimiento de Tocumen.

El joven vestía suéter naranja, pantalón negro de vestir y zapatos oscuros, y conducía un vehículo Forting color negro grisáceo, con placa E03025.

Cualquier información que ayude a dar con su paradero puede ser reportada a las autoridades competentes o a los números 6961-2824 / 6513-1561.

 

Te puede interesar

Se filtra identidad de víctima de colisión y choque en la autopista

Se filtra identidad de víctima de colisión y choque en la autopista

 Noviembre 02, 2025
Decomisan más de 1,400 paquetes de droga en menos de 24 horas

Decomisan más de 1,400 paquetes de droga en menos de 24 horas

 Noviembre 02, 2025
Desaparece joven en Panamá Este: Familia pide ayuda para encontrarlo

Desaparece joven en Panamá Este: Familia pide ayuda para encontrarlo

 Noviembre 02, 2025
Doble tragedia: anciano fallece en Ponuga y conductor muere en el Corredor Sur

Doble tragedia: anciano fallece en Ponuga y conductor muere en el Corredor Sur

 Noviembre 02, 2025
Archivan caso contra alcaldesa de Arraiján por falta de pruebas

Archivan caso contra alcaldesa de Arraiján por falta de pruebas

 Noviembre 02, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas