Desarticulan bandas de extorsión sexual y falsificación de cheque

Panamá - Dos grupos criminales dedicados a la extorsión, así como al peculado, falsificación de documentos y blanqueo de capitales, fueron desarticulados este jueves en medio de dos operaciones distintas adelantadas por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y fiscalías del Ministerio Público.

Como parte de la operación 'Pergo', la Policía Nacional y la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada lograron la aprehensión de 11 personas, entre las que figuran 6 mujeres y 4 hombres panameños, así como un ciudadano dominicano, señalados como presuntos miembros de una red de extorsión.

Según detalló la DIJ, una de las mujeres y su pareja, que se encuentran entre los aprehendidos, figuran como los cabecillas o mentes maestras que orquestaron la trama para extorsionar a las víctimas, causando un perjuicio patrimonial que por el momento se ha establecido en aproximadamente 15 mil dólares.

La Policía Nacional detalló que, a través de las investigaciones preliminares, se logró establecer que los miembros de esta organización hacían creer a sus víctimas que habían privado de libertad a un familiar —lo cual era falso— y bajo amenaza e intimidación las obligaban a pagar sumas de dinero no especificadas para supuestamente liberarlos.

Los sospechosos también creaban páginas web falsas de contenido sexual a través de las cuales solicitaban información a los usuarios y posteriormente los extorsionaban con dicho material.

Durante las diligencias de allanamiento y registro adelantadas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, las autoridades decomisaron una gran cantidad de equipos tecnológicos, chips de celular, documentos varios y otros indicios de relevancia para la continuidad de las investigaciones.

Por otra parte, una cajera y una exsupervisora del Banco Nacional, además de tres personas particulares, fueron detenidas por la presunta falsificación de un cheque por el monto de 490,211.30 dólares, en medio de la operación 'Nafta'.

Información oficial detalla que la funcionaria y la exfuncionaria, supuestamente, permitieron que los particulares cambiaran el cheque falso, por lo que ahora todos enfrentarán cargos por delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado, contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos y contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

La investigación de la División de Blanqueo de Capitales y la Fiscalía Anticorrupción logró establecer que el monto del cheque fue depositado en una cuenta empresarial y posteriormente se realizaron transferencias del dinero a terceras personas.

En medio de seis diligencias de allanamiento, también se ubicaron e incautaron documentos, equipos tecnológicos y una cuenta bancaria con más de 90 mil dólares.

En las próximas horas, estas personas serán puestas a órdenes de las instancias judiciales para ser presentadas ante jueces de Garantías para el inicio de la judicialización de estos casos.



