Desarticulan red de extorsión que usaba infidelidades y secuestros falsos

Panamá-Un total de 15 personas que conformaban un grupo delincuencial organizado dedicado a extorsionar a sus víctimas fueron aprehendidas por las autoridades mediante la Operación “Destino”, ejecutada de manera simultánea en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del Toro.

Luego de recibir varias denuncias interpuestas en el Ministerio Público el año pasado, la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada inició una investigación durante la cual se logró establecer que estas personas llamaban por teléfono a sus víctimas para amenazarlas con hacer público imágenes íntimas o asegurando que tenían familiares secuestrados.

Para establecer la supuesta tenencia del material sexual (fotos o vídeos), los estafadores se aseguraban de darle seguimiento a personas que les eran infieles a sus parejas y se aprovechaban de esta situación para exigirles sumas de dinero que iniciaban entre los $200 a $300 y, una vez pagaban, les seguían pidiendo más e incrementaban la cuantía.

Es así que las víctimas, cansadas de pagar la extorsión por el material gráfico o para que dejaran en libertad a sus familiares supuestamente secuestrados, interpusieron las denuncias correspondientes al no poder hacer frente al pago exigido por los extorsionadores.

Durante las diligencias de allanamientos adelantadas por la Fiscalía en conjunto con la Policía Nacional, además de la aprehensión de los 15 sospechosos, entre los cuales figuran cinco mujeres, también se logró la incautación de equipos tecnológicos, documentos varios y otros indicios que ahora forman parte de las investigaciones en curso.

Hasta el momento, la investigación ha establecido que los estafadores lograron obtener un beneficio económico con este delito que oscila entre los 500 mil dólares, pero las autoridades prevén que este monto puede ser mayor, ya que, por lo general, cuando se dan este tipo de casos surgen más víctimas.