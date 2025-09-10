Descubren masivo contrabando de cigarrillos con destino a Colombia

Panamá- Mediante una inspección física de inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas en Colón a una mercancía que había salido de una empresa de la Zona Libre de Colón hacia el muelle 3 de Cristóbal, se descubrió que llevaba mercancía no declarada, en este caso cigarrillos, por lo que este producto fue retenido.

La mercancía pretendía salir desde Colón hacia el vecino país de la República de Colombia.

Todo comenzó cuando Aduanas estaba dando seguimiento a un formulario de traslado de mercancía no nacionalizada que amparaba el envío de 83 bultos con productos como toallas, zapatillas, sábanas, relojes, cremas corporales y aguas de tocador, despachados por una compañía de la zona franca.

Al someter la carga a una inspección física, se detectó mercancía no manifestada ni respaldada por documentación legal.

Esto dio con el hallazgo de 122 pacas de cigarrillos marca Rumba, 58 pacas de cigarrillos marca Fisher y 80 pacas de cigarrillos marca Última.

Los cigarrillos finalmente fueron retenidos por presunta infracción aduanera. Se iniciaron los trámites correspondientes para determinar responsabilidades.