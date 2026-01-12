Desesperación: joven con enfermedad mental lleva 27 días desaparecido

Panamá- La incertidumbre y el dolor se apoderan de una familia en la provincia de Veraguas tras la desaparición de César Elías Cerceño Méndez, un joven de 19 años con padecimientos mentales, quien lleva 27 días desaparecido sin que hasta el momento se tenga rastro de su paradero.

El joven reside en la comunidad de El Pedernal, en el distrito de Santiago, y fue visto por última vez en la casa de sus abuelos, Victoria Méndez y Cesario Cerceño, desde donde salió y no regresó. Desde entonces, sus familiares viven una angustia creciente ante la falta de información sobre su estado y ubicación.

“Cada día que pasa es más difícil; no saber dónde está ni cómo se encuentra nos destruye”, expresó entre lágrimas su abuela Victoria Méndez, quien hizo un llamado desesperado a la población para que se solidarice con la búsqueda y brinde cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a su nieto.

Las autoridades y organismos de emergencia han desplegado esfuerzos conjuntos para dar con el paradero del joven. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Benemérito Cuerpo de Bomberos y otras instituciones han participado en operativos de búsqueda en diferentes puntos de la provincia, sin resultados positivos hasta ahora.

Ante esta situación, los familiares reiteran el llamado a la ciudadanía para que, de tener alguna información que contribuya a localizar a César Elías Cerceño Méndez, la comunique de inmediato a las autoridades competentes. La colaboración ciudadana es clave para dar con el paradero del joven y aliviar el sufrimiento de una familia que no pierde la esperanza de encontrarlo con vida.