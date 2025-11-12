Desmantelan en La Chorrera: Banda de phishing que hackeaba cuentas de WhatsApp

Panamá- La plataforma de mensajería más usada en el mundo, WhatsApp, está en el ojo de la tormenta, luego de que la División de Ciberdelito y el Ministerio Público iniciaran investigaciones por casos de hackeos de varias cuentas y por una cadena falsa que alerta sobre supuestas restricciones de movilidad y recomendaciones de seguridad durante fin de año.

Por los casos de hackeo, las autoridades lograron la aprehensión de cuatro personas en varios puntos del distrito de La Chorrera (Panamá Oeste): tres hombres de nacionalidad panameña y una mujer colombiana.

La investigación preliminar de este caso, que ya acumula un daño patrimonial de unos siete mil dólares, establece que este grupo delictivo utilizaba la técnica del phishing; es decir, enviaban a los usuarios de la plataforma enlaces y, una vez que estos los abrían, se apoderaban de sus cuentas. Suplantando su identidad, los estafadores solicitaban dinero a los contactos de las víctimas, quienes, pensando que se trataba de un conocido o familiar, enviaban el dinero por transferencia bancaria, lo que ha permitido el rastreo de los fondos.

Los sospechosos junto a los indicios decomisados fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales.

Por otra parte, las autoridades también han alertado sobre una cadena falsa distribuida a través de la mensajería instantánea de WhatsApp, que habla sobre restricciones de movilidad y recomendaciones de seguridad durante fin de año. Al conocer sobre la existencia de esta falsa cadena, la Policía Nacional está solicitando a la ciudadanía en general "evitar compartir esta información y recurrir a los canales de comunicación de entidades oficiales". Entre algunos puntos clave que identifican una cadena falsa están: la ausencia de una fuente oficial, la utilización de un lenguaje alarmista y genérico, así como el suministro de recomendaciones no verificables.

Las autoridades recomiendan que, antes de compartir una cadena, se verifique la fuente, se lea el texto completo, se busque la autoría, se desconfíe de enlaces y se realicen búsquedas del mensaje en internet.



