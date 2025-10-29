Sucesos - 29/10/25 - 03:20 PM

Detectan desvío de mercancía valorada en $100,000 en Chiriquí

El camión fue detectado por los analistas de la DPFA mediante un sistema de monitoreo en un local comercial que no era su destino final.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Más de 760 bultos de calzado, valorados en aproximadamente $100,000, que eran transportados en un camión, fueron retenidos en la provincia de Chiriquí por inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) de la Zona Occidental.

El Dr. Abdiel Lezcano, administrador Regional de la Zona Occidental del DPFA, explicó que el camión fue detectado por los analistas de la DPFA mediante un sistema de monitoreo en un local comercial que no era su destino final. Al verificar el contenedor, los inspectores confirmaron que el sello del transporte estaba roto y la mercancía ya estaba siendo descargada en un local que no era el asignado.

De acuerdo con las primeras investigaciones, se confirmó que el vehículo salió de la Zona Libre y se sospecha que figuras relevantes del sector comercial podrían estar involucradas, agregó el alto funcionario.

El caso continúa bajo investigación para determinar responsabilidades y posibles sanciones.

 

