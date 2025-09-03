Sucesos - 03/9/25 - 10:02 AM

Detectan a menor con réplica de pistola en CEBG de Colón

La información del caso señala que la Policía Nacional recibió una llamada de este plantel en la que se indicaba que un estudiante portaba un arma en su mochila.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá– Un estudiante de 16 años del Centro Educativo Básico General Manuel Urbano Ayarza fue descubierto la tarde del martes en posesión de un arma de fuego dentro de este plantel.

Al llegar al lugar, se verificó la maleta del menor y se encontró la réplica de arma de fuego. El caso fue atendido por la Policía de Niñez y Adolescencia.

Se determinó que se trata de una réplica de arma de fuego (pellet), de color negro, con la inscripción "MCP".

Finalmente, el caso pasó a la Sala de Atención Ciudadana del Servicio de Policía de Niñez y Adolescencia para los trámites correspondientes con el Juzgado Municipal de Niñez y Adolescencia del Distrito de Colón.

Se inició el proceso de investigación correspondiente para estos casos.

