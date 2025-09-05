Detenido por prestar arma usada en homicidio de menor en Colón

Un joven de 22 años fue detenido por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido el 21 de octubre de 2024 en la comunidad de María Chiquita, distrito de Portobelo, en la Costa Arriba de Colón.

La víctima, Guillermo Ariano, de 17 años y conocido como “Clorox”, falleció tras recibir disparos durante un incidente en el que varios sujetos llegaron al lugar y comenzaron a disparar.

El detenido enfrenta cargos por homicidio doloso y fue presentado ante el Juzgado de Garantías, donde el Ministerio Público formuló la imputación, la cual fue admitida.

Cabe destacar que otra persona también mantiene una medida cautelar de detención provisional por su presunta vinculación en el caso.

Ahora, la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala continuará con las investigaciones para comprobar la participación de ambos implicados en el delito.

