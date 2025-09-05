Sucesos - 05/9/25 - 11:08 AM

Detenido por prestar arma usada en homicidio de menor en Colón

La víctima, Guillermo Ariano, de 17 años y conocido como “Clorox”, falleció tras recibir disparos durante un incidente en el que varios sujetos llegaron al lugar y comenzaron a disparar.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

Un joven de 22 años fue detenido por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido el 21 de octubre de 2024 en la comunidad de María Chiquita, distrito de Portobelo, en la Costa Arriba de Colón.

La víctima, Guillermo Ariano, de 17 años y conocido como “Clorox”, falleció tras recibir disparos durante un incidente en el que varios sujetos llegaron al lugar y comenzaron a disparar.

El detenido enfrenta cargos por homicidio doloso y fue presentado ante el Juzgado de Garantías, donde el Ministerio Público formuló la imputación, la cual fue admitida.

Cabe destacar que otra persona también mantiene una medida cautelar de detención provisional por su presunta vinculación en el caso.

Ahora, la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala continuará con las investigaciones para comprobar la participación de ambos implicados en el delito.
 

Te puede interesar

Tres profesiones falsas, 9 víctimas y un solo objetivo: estafar

Tres profesiones falsas, 9 víctimas y un solo objetivo: estafar

 Septiembre 05, 2025
Detenido por prestar arma usada en homicidio de menor en Colón

Detenido por prestar arma usada en homicidio de menor en Colón

 Septiembre 05, 2025
Ejecutado a tiros frente a bar en David: Tenía historial delictivo

Ejecutado a tiros frente a bar en David: Tenía historial delictivo

 Septiembre 05, 2025
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

 Septiembre 05, 2025
Gringos van a restringir visas a quienes apoyen a China

Gringos van a restringir visas a quienes apoyen a China

 Septiembre 05, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante
Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Persecución y balacera por droga terminan en tragedia

Persecución y balacera por droga terminan en tragedia
Dueña de Donde La Parce aceptó su culpa por blanqueo de capitales

Dueña de Donde La Parce aceptó su culpa por blanqueo de capitales