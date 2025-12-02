Sucesos - 02/12/25 - 11:08 AM

Detenidos por extorsionar menores en línea

Los sospechosos presuntamente les solicitaban vídeos íntimos a sus víctimas y luego los extorsionaban con ese mismo material.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Dos hombres que extorsionaban en línea a menores de edad fueron aprehendidos este martes, tras ocho diligencias de allanamientos, registros e inspección ocular adelantadas en distintos sectores de las provincias de Panamá, Coclé y Veraguas.

Los hombres ya mantenían en su contra órdenes de captura por los delitos de extorsión, corrupción de menores y por producir material de abuso sexual infantil.

Durante el desarrollo de la Operación Hidra, adelantada por unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y el Ministerio Público, también se identificó a otras dos víctimas relacionadas al caso, gracias a un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados efectuado en enero de este año.

 

 

