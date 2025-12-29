Detienen a delincuentes que saquearon casa de empeño en Arraiján

Panamá- Tres delincuentes que intentaban escapar tras asaltar una casa de empeño ubicada en Vista Alegre, distrito de Arraiján, fueron capturados por la Policía Nacional (PN).

El trío de malhechores había ingresado al local comercial en horas de la madrugada de hoy, lunes a través del techo y sustraído varios artículos de valor, pero la alarma contra robo los delató.

Al percatarse de la presencia policial, los antisociales salieron huyendo de la casa de empeño y se internaron en un herbazal donde fueron aprehendidos, informó el capitán Everardo De León.

Agregó que se recuperó un maletín que contenía una cantidad considerable de relojes de diversas marcas.

Los tres delincuentes residen en el distrito de San Miguelito, según el proceso de verificación efectuado por la Policía Nacional.

El capitán De León indicó que la Policía Nacional continuará con las labores de prevención y vigilancia para evitar hechos delictivos que afecten a la comunidad.



