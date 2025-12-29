Sucesos - 29/12/25 - 01:02 PM

Ocho puñaladas mortales: ordenan detención a señalado por crimen en Finca 6

Durante la audiencia de control de solicitudes múltiples, el juez de garantías declaró legal la aprehensión del sospechoso.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre de 25 años quedó bajo detención provisional, luego de que un juez de garantías le formuló cargos por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio, por la muerte de Olivier Javier Hill Juárez (24 años).

Durante la audiencia de control de solicitudes múltiples, la Sección Especializada de Homicidio y Femicidio de Bocas del Toro logró que el juez de garantías declarara legal la aprehensión del sospechoso, diera por presentada la formulación de la imputación y ordenara la medida cautelar más severa, basándose en los peligros procesales y la gravedad del hecho.

El asesinato del joven ocurrió en horas de la mañana del pasado 25 de diciembre, en la vereda de la barriada El Cartón, Finca 6, distrito de Changuinola, cuando el imputado le propinó ocho heridas en la parte torácica (pecho y estómago), por lo que falleció poco después en el hospital Raúl Divalá.

Te puede interesar

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Diciembre 29, 2025
Conductor ebrio causa tragedia en Pacora

Conductor ebrio causa tragedia en Pacora

 Diciembre 29, 2025
Se cae del bote y desaparece; lo buscan

Se cae del bote y desaparece; lo buscan

 Diciembre 29, 2025
Allanan Alcaldía de Arraiján por demolición de monumento chino

Allanan Alcaldía de Arraiján por demolición de monumento chino

 Diciembre 29, 2025
Detienen a delincuentes que saquearon casa de empeño en Arraiján

Detienen a delincuentes que saquearon casa de empeño en Arraiján

 Diciembre 29, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera
Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Gobierno ordena restaurar monumento chino en el Puente de la Américas

Gobierno ordena restaurar monumento chino en el Puente de la Américas