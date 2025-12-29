Ocho puñaladas mortales: ordenan detención a señalado por crimen en Finca 6

Panamá- Un hombre de 25 años quedó bajo detención provisional, luego de que un juez de garantías le formuló cargos por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio, por la muerte de Olivier Javier Hill Juárez (24 años).

Durante la audiencia de control de solicitudes múltiples, la Sección Especializada de Homicidio y Femicidio de Bocas del Toro logró que el juez de garantías declarara legal la aprehensión del sospechoso, diera por presentada la formulación de la imputación y ordenara la medida cautelar más severa, basándose en los peligros procesales y la gravedad del hecho.

El asesinato del joven ocurrió en horas de la mañana del pasado 25 de diciembre, en la vereda de la barriada El Cartón, Finca 6, distrito de Changuinola, cuando el imputado le propinó ocho heridas en la parte torácica (pecho y estómago), por lo que falleció poco después en el hospital Raúl Divalá.