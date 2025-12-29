Se cae del bote y desaparece; lo buscan

Panamá- Un hombre de 57 años desapareció este lunes en un río que se ubica en la provincia de Herrera.

Según familiares, el hombre se encontraba a bordo de un bote que, por razones que se desconocen, se volcó y él no salió a flote.

Se informó que la víctima, cuya identidad no ha trascendido, reside en Boca de Parita (Chitré).

Por el momento, unidades del Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Protección Civil, junto con residentes del sector, se encuentran realizando las labores de búsqueda, tanto por la ribera del río como en el agua.