Sucesos - 29/12/25 - 03:02 PM

Se cae del bote y desaparece; lo buscan

El hombre se encontraba a bordo de un bote que, por razones que se desconocen, se volcó y él no salió a flote.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre de 57 años desapareció este lunes en un río que se ubica en la provincia de Herrera.

Según familiares, el hombre se encontraba a bordo de un bote que, por razones que se desconocen, se volcó y él no salió a flote.

Se informó que la víctima, cuya identidad no ha trascendido, reside en Boca de Parita (Chitré).

Por el momento, unidades del Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Protección Civil, junto con residentes del sector, se encuentran realizando las labores de búsqueda, tanto por la ribera del río como en el agua.

 

 

Te puede interesar

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Diciembre 29, 2025
Conductor ebrio causa tragedia en Pacora

Conductor ebrio causa tragedia en Pacora

 Diciembre 29, 2025
Se cae del bote y desaparece; lo buscan

Se cae del bote y desaparece; lo buscan

 Diciembre 29, 2025
Allanan Alcaldía de Arraiján por demolición de monumento chino

Allanan Alcaldía de Arraiján por demolición de monumento chino

 Diciembre 29, 2025
Detienen a delincuentes que saquearon casa de empeño en Arraiján

Detienen a delincuentes que saquearon casa de empeño en Arraiján

 Diciembre 29, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera
Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Gobierno ordena restaurar monumento chino en el Puente de la Américas

Gobierno ordena restaurar monumento chino en el Puente de la Américas