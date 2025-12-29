Desarticulan grupo criminal mixto dedicado a hurto de autos y robos con pistola

Panamá- Seis hombres y una mujer fueron aprehendidos por la Policía Nacional y el Ministerio Público, en medio de la Operación Lock25, señalados por hurto de autos y robo con arma de fuego a personas.

Según detalló el subcomisionado Diego Arauz, tras labores investigativas se logró desarticular este grupo criminal mixto, tras diligencias de allanamientos efectuadas de manera simultánea en los corregimientos de El Chorrillo, Santa Ana, Curundú y Calidonia.

Los integrantes del grupo actuaban de forma coordinada con un modus operandi similar al de las conocidas 'cancheras', ya que uno se encargaba de distraer a la persona que ya había sido marcada por otro de ellos y, después, entre varios, perpetraban el asalto con arma de fuego, sometiendo a la víctima y despojándola de sus pertenencias.

Por este caso reposan en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) más de cinco denuncias por robo a personas, entre ellas una contra un turista. Además, durante la operación se logró recuperar un vehículo que mantenía denuncia por el delito contra el patrimonio económico en su modalidad de robo.

La mayoría de estos asaltos con violencia fueron perpetrados en el área del Casco Antiguo y zonas aledañas, sitios en los que se les dio captura a los sospechosos.

Una vez concluidos los allanamientos, todos los sospechosos quedaron a órdenes del Ministerio Público para la judicialización del caso.