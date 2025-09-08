Sucesos - 08/9/25 - 12:08 PM

Día familiar se convierte en tragedia: Hombre se ahoga en La Ermita

Según testigos, Hurtado había llegado al lugar a disfrutar del sol y el mar en compañía de varios familiares.

 

Por: Redacción Web -

Panamá. Dimas Abdiel Hurtado Pineda (54 años) murió ahogado la tarde de ayer en playa La Ermita, ubicada en el distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

Según testigos, Hurtado había llegado al lugar a disfrutar del sol y el mar en compañía de varios familiares.

Lamentablemente, el rato de esparcimiento se convirtió en tragedia cuando Dimas se metió por última vez al agua y fue arrastrado por una ola.

Al ver que no podía salir por sus medios, una de las personas que lo acompañaba se lanzó al mar para rescatarlo, logrando sacarlo a la orilla, pero, lamentablemente, cuando lo logró, Dimas ya no respiraba.

Pese a las maniobras de resucitación cardiopulmonar, Dimas no respondió, por lo que a sus familiares no les quedó más que informar el trágico accidente al Ministerio Público para el levantamiento del cadáver.


 

Te puede interesar

Falla frena audiencia contra médico acusado de violar menor

Falla frena audiencia contra médico acusado de violar menor

 Septiembre 08, 2025
Cae primer sospechoso de brutal homicidio en multifamiliar de Colón

Cae primer sospechoso de brutal homicidio en multifamiliar de Colón

 Septiembre 08, 2025
Día familiar se convierte en tragedia: Hombre se ahoga en La Ermita

Día familiar se convierte en tragedia: Hombre se ahoga en La Ermita

 Septiembre 08, 2025
Hombre se entrega tras asesinar a otro en medio de ataque de celos

Hombre se entrega tras asesinar a otro en medio de ataque de celos

 Septiembre 08, 2025
Incautan cargamento de 553 paquetes de cocaína en puerto de Colón

Incautan cargamento de 553 paquetes de cocaína en puerto de Colón

 Septiembre 08, 2025

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre