Día familiar se convierte en tragedia: Hombre se ahoga en La Ermita

Panamá. Dimas Abdiel Hurtado Pineda (54 años) murió ahogado la tarde de ayer en playa La Ermita, ubicada en el distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

Según testigos, Hurtado había llegado al lugar a disfrutar del sol y el mar en compañía de varios familiares.

Lamentablemente, el rato de esparcimiento se convirtió en tragedia cuando Dimas se metió por última vez al agua y fue arrastrado por una ola.

Al ver que no podía salir por sus medios, una de las personas que lo acompañaba se lanzó al mar para rescatarlo, logrando sacarlo a la orilla, pero, lamentablemente, cuando lo logró, Dimas ya no respiraba.

Pese a las maniobras de resucitación cardiopulmonar, Dimas no respondió, por lo que a sus familiares no les quedó más que informar el trágico accidente al Ministerio Público para el levantamiento del cadáver.



