Doble tragedia: anciano fallece en Ponuga y conductor muere en el Corredor Sur

Panamá- El señor Anacleto Muñoz Pérez (73 años) murió a eso de las 2:15 de la madrugada del sábado en el cuarto de urgencias del Hospital Regional 'Luis Chicho Fábrega', ubicado en Santiago de Veraguas, luego de ser víctima de un atropello.

Todo ocurrió a eso de las 12:10 de la madrugada, cuando el adulto mayor, por razones que se desconocen, se encontraba en la vía principal de Ponuga, a la altura del sector conocido como Los Sitios. Fue en ese momento que el conductor de una pick-up Ford Ranger de color gris perdió el control del volante, invadió el carril contrario e impactó al peatón.

Producto de este hecho, la pick-up terminó volcada en el patio de una casa que se ubica en el lugar y con serios daños en su carrocería.

El conductor del vehículo involucrado en este fatal accidente de tránsito, un hombre de 42 años, permaneció en la escena mientras las autoridades realizaban las diligencias relacionadas con este caso, cuya investigación se adelantará por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio culposo.

En tanto, en ciudad capital, en horas de la noche de ayer, el conductor de un sedán blanco tipo deportivo, por ahora de generales desconocidas, murió luego de que estrelló el vehículo contra un jersey de los que divide la vía en el Corredor Sur, en la salida hacia Don Bosco.

El impacto fue tan fuerte que la parte frontal del sedán quedó totalmente destruida, por lo que el conductor falleció tras el volante.

Ambos casos son investigados, tanto por el Ministerio Público como por la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, para deslindar responsabilidades.

