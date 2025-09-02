“Donde la Parce” no se apaga ni un blower; siguen operando

Aunque muchos pensaban que iban a ver las puertas cerradas, los salones de belleza “DONDE LA PARCE” siguen operando con normalidad, como si nada hubiera pasado.

El caso de su presidenta, Katerine Roxana Carvalho Hidalgo, estalló este fin de semana con una condena de 5 años de prisión, pero los locales se mantienen abiertos, con clientela entrando y saliendo, y con más de 300 empleados que fueron tranquilizados en reuniones internas: “Nadie va a perder su trabajo”.

La empresaria, que llevaba días en el ojo de la tormenta, se entregó el viernes en el Aeropuerto de Tocumen, justo cuando regresaba de Colombia.

La Fiscalía ya tenía la lupa encima por la llamada Operación Génesis, pero su llegada fue de manera voluntaria, coordinada con las autoridades.

El domingo hubo audiencia. La misión de la Fiscalía era verla tras las rejas, pero su abogada jugó fuerte y logró un acuerdo de pena: 60 meses de prisión con la opción de trabajo comunitario.

La juez aceptó el trato porque Carvalho no tenía antecedentes y porque al final sólo se le imputó blanqueo de capitales, después de que la acusación por asociación ilícita se cayera.

El Ministerio Público no se quedó de brazos cruzados. El 25 de agosto emitió una resolución que incautó 13 propiedades ligadas a Carvalho. Diez de ellas estaban registradas bajo una fundación llamada JMK Global Foundation, creada en abril de 2022. Ahí aparecía como representante legal y miembro fundador. Se trataba de apartamentos en varios PH de la ciudad: Brisas de San Fernando, Onix Tower, Central Park (Torre Manhattan), Plaza Valencia, Los Toneles (torres A y B), Cristal Blue, Torres de Versalles y Torres de Castilla, además de dos más en Central Park.

Aparte, Carvalho tenía a su nombre directo dos inmuebles más: uno en el PH Residencias Costa Serena y otro en el PH Solares del Mar. Todo eso ahora está en manos del Ministerio Público, como parte de la investigación.

La sociedad La Parce Panamá S.A., presidida por Carvalho, se constituyó en abril de 2022 y aunque en sus papeles podía dedicarse a cualquier actividad económica, el foco real eran los salones de belleza, barberías y cosmetología. En pocos años, la marca se expandió a punta de secadores, planchas y tintes, hasta volverse reconocida en la capital.

Por otro lado, mientras ella espera que la juez confirme el cambio de detención a trabajo comunitario, su esposo y otras dos personas vinculadas al caso siguen detenidos provisionalmente.

El expediente sigue abierto, y las autoridades insisten en que la investigación no ha terminado. Pero hoy por hoy, la realidad es clara: los salones “Donde la Parce” no se han apagado ni un solo secador.