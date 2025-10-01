Dos delincuentes matan a 1 hombre y dejan otro herido en Las Garzas

Panamá- Panamá – Un ciudadano asesinado y otro gravemente herido, saldo de un ataque armado perpetrado por dos sujetos anoche en un minisúper ubicado en el corregimiento de Las Garzas, distrito de Panamá.

La información preliminar detalla que a eso de las 10:00 p.m., dos sujetos ingresaron al Minisúper Completo, ubicado en la calle 8 de Diciembre, donde asesinaron al señor Freddy e hirieron al carnicero del local.

Unidades de la Policía Nacional —cuya estación se encuentra a pocos metros del local y mantienen un retén en la vía—, al oír las detonaciones de armas de fuego, llegaron de inmediato a la escena. No obstante, los delincuentes ya habían escapado, por lo que los agentes auxiliaron al carnicero y lo trasladaron de urgencia al Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos en Tocumen.

Lamentablemente, el señor Freddy no sobrevivió a las heridas de bala y murió en el lugar, mientras que el carnicero se mantiene en condición delicada.

Residentes del sector cuestionan la ola de violencia que se registra en Las Garzas, sobre todo por cómo este caso ocurrió a metros de la estación policial. Aseguran que en el mes de septiembre se registraron 4 asesinatos en el corregimiento.