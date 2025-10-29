Dos menores de edad mueren de forma traumática en la Comarca y Darién

Panamá- Las muertes de un menor de 4 años en la Comarca Ngäbe Buglé y de una niña de 1 año en la provincia de Darién han consternado a los habitantes de estas regiones.

Aún sin poder entender lo sucedido, los residentes de estas dos regiones, ubicadas a cientos de kilómetros de distancia, claman por que se investigue cómo ocurrieron estos hechos que llenan de luto y dolor a dos familias panameñas.

Por el momento, solo se sabe que la Personería de Ñurün investiga la muerte, presuntamente accidental, de un menor de 4 años ocurrida la mañana del pasado lunes en la comunidad de Batata, ubicada en el corregimiento de Agua de Salud. Según se informó, pasadas las 10:30 a.m., el padrastro del menor lo encontró dentro de una letrina en construcción, flotando en el agua de lluvia que se había acumulado en el hueco.

¿Cómo llegó el menor al lugar? y ¿cuánto tiempo llevaba allí?, son solo algunas de las interrogantes que deberán revelarse mediante la investigación de esta muerte, presuntamente por ahogamiento.

Por otra parte, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía de Darién investiga las causas del fallecimiento de una menor de un año de edad, ocurrida en el sector de Basal, Boca de Cupe, por el posible delito contra la vida y la integridad personal.

Por el momento, se sabe que personal del Ministerio Público se trasladó a la comunidad para investigar el caso.