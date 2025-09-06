Dos muertes por accidentes viales enlutan a Chame y Chiriquí

Un hombre de 55 años perdió la vida la mañana del viernes tras ser atropellado por un bus de la ruta interna Sorá–Chame, en la vía Sorá–Jobo, a la altura de la entrada de la comunidad de El Chorrillito, distrito de Chame.

La víctima fue identificada como Arturo Núñez, quien, según los primeros informes, descendió de un vehículo y al intentar cruzar la carretera por la parte trasera del mismo, fue embestido por el autobús. Núñez falleció de manera instantánea debido al impacto.

Personal del Servicio de Emergencias SUME 911 acudió al lugar, pero el peatón ya no presentaba signos vitales. El caso está siendo investigado por la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.

Este hecho eleva a 17 el número de víctimas fatales por accidentes de tránsito en los distritos de Capira, Chame y San Carlos en lo que va del año.

En otro hecho lamentable, se confirmó la muerte de un menor de 17 años como consecuencia de un accidente ocurrido el pasado lunes en la carretera Volcán–Cerro Punta–Bambito, en la provincia de Chiriquí. El joven, quien había sido trasladado al hospital regional de David, falleció tras varios días de atención médica.

Las autoridades reiteran el llamado a la precaución tanto a conductores como a peatones, con el fin de prevenir más tragedias en las vías del país.

