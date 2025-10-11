Sucesos - 11/10/25 - 03:01 PM

Dos personas mueren atropelladas en Costa Abajo, Colón

Por: Diómedes Sánchez S -

La tarde del sábado, dos personas fallecieron tras ser atropelladas en la carretera de la Costa Abajo, en la provincia de Colón. El accidente ocurrió cerca de la 1:00 p.m. en el corregimiento de Palmas Bellas, distrito de Chagres.

Según reportes, un vehículo sedán arrolló a dos hombres. Uno de ellos murió en el lugar, mientras que el segundo fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El conductor responsable se dio a la fuga tras el incidente, pero fue detenido más tarde por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) en la carretera de Chagres.

De manera extraoficial, las víctimas fueron identificadas como Milciades Ceballos, de 31 años, y José Delgado, de 37 años.

 Se maneja una versión que aún debe ser confirmada por las autoridades judiciales, la cual indica que el atropello podría estar relacionado con una discusión previa entre el conductor y una de las víctimas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.
 

