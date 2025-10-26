Dos víctimas fatales tras accidente de tránsito en Penonomé

Un accidente de tránsito registrado este domingo en la vía Panamericana, a la altura de Ciruelito en Río Grande de Penonomé, dejó un saldo de dos víctimas fatales.

Al lugar llegó personal de los Bomberos y los paramédicos confirman el lamentable hecho tras revisar el vehículo.

Extraoficialmente se indica que hay una tercera persona herida, que fue trasladada a un centro médico.

En estos momentos personal de la Policía Nacional mantiene el área acordonada y se espera la llegada del Ministerio Público para el levantamiento de los cuerpos.