Droga camuflada como mercancía de EE.UU. incautada en el Aeropuerto de Tocumen

Panamá- Un cargamento de 17 paquetes de droga, camuflados como si fueran mercancía proveniente de Estados Unidos, fue incautado este martes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La sustancia ilícita, embalada en bolsas negras, fue ubicada por unidades de la Dirección Nacional Antidrogas (DNAD), durante una diligencia de allanamiento y registro en la terminal de carga.

Fue gracias a una alerta que las autoridades panameñas se enteraron de este caso de trasiego internacional de narcóticos que tenía como destino final Panamá.

Aunque por el momento no se han reportado personas retenidas vinculadas con este caso, las investigaciones continúan.

Al concluir la operación, la sustancia ilícita quedó a órdenes de la Fiscalía de Drogas de la región metropolitana.