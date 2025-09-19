Sucesos - 19/9/25 - 08:46 AM

Duro revés al narco: Incautan 111 paquetes de droga en el país

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas en ninguno de los dos casos, pero las investigaciones continúan.

 

Por: Redacción / Web -

Las autoridades panameñas han asestado dos golpes al narcotráfico en distintas regiones del país, logrando la incautación de un total de 111 paquetes de presunta droga.

El primer caso se registró en un puerto del Pacífico, donde la Fiscalía de Drogas de Panamá, en conjunto con unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), realizaron una diligencia que permitió el decomiso de una maleta. Al inspeccionarla, se encontraron en su interior 22 paquetes con presunta sustancia ilícita.

En una segunda acción, llevada a cabo en el sector de Bique, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, el Ministerio Público y unidades del SENAN confiscaron otros 89 paquetes de presunta droga a bordo de una embarcación. Algunos de estos paquetes estaban marcados con el número “788”.

