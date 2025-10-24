Ejecutan a colombiano en Pedregal: ¿Disputa de drogas?



Juan Polanco, un hombre de 23 años y nacionalidad colombiana, murió la noche de ayer tras ser atacado a balazos en las cercanías de la escuela Narciso Garay, en el sector de Villalobos, Pedregal.

Según informes preliminares, Polanco fue encontrado tendido sobre el pavimento cerca de un vehículo marca Peugeot, aparentemente tras haber intentado huir de sus agresores. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia a la policlínica JJ Vallarino, en Juan Díaz, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

En el mismo incidente resultó herido otro ciudadano colombiano, quien fue encontrado dentro del automóvil, amordazado. La víctima sufrió múltiples impactos de bala y su estado de salud es grave.

Se ha revelado que ambos hombres tenían antecedentes penales relacionados con delitos de narcotráfico, lo que ha llevado a las autoridades a sospechar que el homicidio podría estar vinculado a un ajuste de cuentas o "tumbe" de drogas.

Hasta el momento, no se ha detenido a ningún sospechoso relacionado con este crimen.



La Fiscalía de Homicidio ha asumido la investigación y ha solicitado realizar una prueba de "ioscan" al vehículo encontrado en la escena del crimen para obtener más pistas.

