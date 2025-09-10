Ejecutan a empresario libanés en el corazón de Colón

Panamá- Mohamad Kheir Eddin Sawan (46 años), de nacionalidad libanesa, fue asesinado la tarde de este miércoles en la ciudad de Colón, lo que eleva a 73 los homicidios en lo que va de año en la Costa Atlántica.

El hecho ocurrió en la calle 3, avenida Lesseps, cuando la víctima se dirigía al lugar donde residía. Fue interceptado por un sujeto que se acercó de manera repentina y le realizó múltiples disparos que impactaron en la cabeza.

Inmediatamente después del hecho, el pistolero huyó por las calles aledañas. Mientras tanto, transeúntes y vecinos no podían creer lo que estaba sucediendo.

En medio del pánico, la víctima fue trasladada a la sala de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde se confirmó su deceso a las 4:45 p.m. tras su ingreso.

Al lugar arribaron agentes de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quienes acordonaron el área para preservar la escena del crimen. Esto permitió que el personal de criminalística realizara el levantamiento de indicios, pruebas y otros elementos para esclarecer este homicidio.

De manera extraoficial, se conoció que el occiso era empresario y se dedicaba a las importaciones. Se inició la investigación judicial para determinar la identidad del pistolero y el móvil del crimen.



