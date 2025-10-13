El 13% de delitos sexuales en el país se cometen en Panamá Oeste

Panamá- La provincia de Panamá Oeste ocupa el tercer lugar en la generación de noticias criminales por delitos sexuales, con un 13 por ciento a nivel nacional, precisó la fiscal del Ministerio Público, Patricia Herrera.

En esta alarmante estadística se ubican los casos de evasiones de menores entre los 14 y 18 años que huyen del hogar con personas adultas, lo cual constituye un delito de esta índole.

Herrera enfatizó que las investigaciones por delitos sexuales que involucran a menores de baja edad son aún más complejas por la afectación emocional, por lo que se requiere la intervención de otras instituciones. Esta ayuda es vital para que la víctima pueda “salir a flote”; de allí la importancia de la prevención y denuncia de este tipo de delito por parte de toda la sociedad.

Lamentablemente, cada vez más personas a cargo del cuidado de los menores, como familiares e incluso docentes, son identificadas como agresores sexuales.

Añadió que, en Panamá Oeste, este delito es más frecuente en las zonas rurales y montañosas, a donde en ocasiones el acceso es complicado.

La fiscal Herrera enfatizó la falta de apoyo familiar a los menores de edad víctimas de abuso sexual, al abstenerse de acudir a presentar la denuncia ante el Ministerio Público.

En esta provincia se acumula una estadística de 2 mil 796 víctimas, de distintas edades, por delitos sexuales. Esta cifra representa el 13% del total de víctimas de delitos de explotación sexual en el país, que, según datos del Ministerio Público, es de 22 mil 225.