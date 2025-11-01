El 17 de noviembre se realizará lectura de sentencia por femicidio de Eilys

Panamá- El próximo 17 de noviembre a las 3:00 de la tarde en la Sala 9, se conocerá a cuántos años de prisión será sentenciado el expareja de Eilys Orocú Montenegro, quien tenía 29 años cuando él la asesinó en el Barrio Lindo de Bocalatún, Boquerón, Chiriquí.

El hombre, ahora de 31 años, fue declarado culpable de forma unánime por los jueces del Tribunal de Juicio de la provincia de Chiriquí, por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de femicidio.

Luego de dos días de juicio oral llevado a cabo en el Órgano Judicial de David durante esta semana, los jueces Carmen Batista (presidenta), María Salina (relatora) y Basilio Guerra (tercer juez), tras escuchar y analizar los alegatos de las partes intervinientes, así como las 24 pruebas presentadas —17 testimoniales, 5 periciales y 2 materiales—, decidieron que el imputado era culpable.

Por este caso, los fiscales de la Sección de Homicidios y Femicidios, Hernán Mora y Alicia Salinas, solicitaron que al condenado se le aplique la pena máxima de 30 años; mientras que los defensores particulares Ana Caballero y Duay Lizondro (sustituto), peticionaron la pena de 18 años.

Fue a eso de las 4:35 a.m. la madrugada del 7 de enero de 2024 cuando el condenado, tras llamar a Eilys para amenazarla asegurándole que "de ese día no pasaba", se presentó en su casa después de salir de una gallera en estado de ebriedad y la atacó brutalmente con un arma blanca, ocasionándole múltiples puñaladas en diferentes partes de su cuerpo, una de ellas en el cuello, por lo que ella murió desangrada pese a que vecinos del lugar salieron de sus casas para socorrerla.



