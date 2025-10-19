Encuentran cadáver de un hombre a orillas de un río en Cerro Azul

Panamá- El cadáver de un hombre, por ahora de identidad desconocida, fue ubicado la mañana de este domingo en el sector de Rancho Café, en Cerro Azul, corregimiento 24 de Diciembre, distrito de Panamá.

Moradores del área aseguran que, en horas de la noche de ayer sábado, escucharon varias detonaciones por el área, por lo que alertaron a la Policía Nacional, pero los uniformados que fueron a investigar la situación no encontraron nada.

No fue sino hasta las 7:00 de la mañana de este domingo que residentes del área ubicaron el cadáver de un hombre, de unos 30, boca abajo, sin camisa, en la orilla del río Cabra.

Unidades policiales, ante el nuevo llamado, llegaron a la escena y corroboraron la información, pero como el cadáver está boca abajo, no pudieron determinar a simple vista si presenta heridas ocasionadas por arma de fuego, arma blanca, asfixia o si se trata de un ahogamiento.

Cuando el personal de Criminalística y de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios llegó para efectuar la diligencia de levantamiento del cadáver, y voltearon el cadáver, se percataron que no tenía heridas visibles, solo un suncho negro grueso atado al cuello y cerca había un arma de fuego con municiones, por lo que la investigación deberá determinar si hubo o no mano criminal involucrada en este caso.