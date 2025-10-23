Encuentran hombre muerto dentro de su casa en Chepo

Panamá – Un hombre, cuya identidad no ha sido divulgada oficialmente, fue encontrado sin vida dentro de su vivienda en el distrito de Chepo, ubicado en Panamá Este.

Hasta el momento, son escasos los detalles que se han conocido sobre este caso; solo se ha informado que el cadáver fue localizado alrededor de las 4:00 de la madrugada de hoy, en una casa de la barriada Altos del Llano, en las afueras de Chepo.

Respecto a la víctima, la información disponible indica que recientemente se había mudado a dicha área.

Será durante la diligencia de levantamiento del cadáver que los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) establecerán la causa preliminar de la muerte, ya que por ahora se desconoce si el fallecimiento se produjo por arma de fuego, arma blanca o por causas naturales.