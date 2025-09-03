Envían hombre a la cárcel por andar con arma ilegal

Panamá– Un hombre de 48 años fue enviado al Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza en Colón, por estar vinculado a un caso por portar un arma de fuego sin permiso.

Todo sucedió la tarde del 24 de agosto, cuando se encontraba en el corregimiento de Barrio Norte en la ciudad de Colón y fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional en actitud sospechosa.

Durante la revisión, se le encontró un arma de fuego en condiciones de disparar, careciendo del permiso para portarla.

La Policía Nacional envió el caso a la Sección de Delitos contra la Seguridad Colectiva y el Orden Económico de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, que se encargó de atender el hecho.

Al ser llevado ante el Juzgado de Garantías, se legalizó su aprehensión y se le imputó el delito de posesión ilícita de arma de fuego.

Durante la misma audiencia, se realizó la formulación de imputación y se decretó la medida cautelar de detención provisional mientras culmina la investigación judicial.



