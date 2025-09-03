Sucesos - 03/9/25 - 10:49 AM

Envían hombre a la cárcel por andar con arma ilegal

Todo sucedió la tarde del 24 de agosto, cuando se encontraba en el corregimiento de Barrio Norte en la ciudad de Colón y fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional en actitud sospechosa.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá– Un hombre de 48 años fue enviado al Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza en Colón, por estar vinculado a un caso por portar un arma de fuego sin permiso.

Todo sucedió la tarde del 24 de agosto, cuando se encontraba en el corregimiento de Barrio Norte en la ciudad de Colón y fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional en actitud sospechosa.

Durante la revisión, se le encontró un arma de fuego en condiciones de disparar, careciendo del permiso para portarla.

La Policía Nacional envió el caso a la Sección de Delitos contra la Seguridad Colectiva y el Orden Económico de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, que se encargó de atender el hecho.

Al ser llevado ante el Juzgado de Garantías, se legalizó su aprehensión y se le imputó el delito de posesión ilícita de arma de fuego.

Durante la misma audiencia, se realizó la formulación de imputación y se decretó la medida cautelar de detención provisional mientras culmina la investigación judicial.

Te puede interesar

Paola Chávez: Se libró de violencia física, pero no de la muerte

Paola Chávez: Se libró de violencia física, pero no de la muerte

 Septiembre 03, 2025
Hombre muere aplastado por un árbol en Río Sereno

Hombre muere aplastado por un árbol en Río Sereno

 Septiembre 03, 2025
Bus choca con poste y deja varias comunidades sin electricidad

Bus choca con poste y deja varias comunidades sin electricidad

 Septiembre 03, 2025
Envían hombre a la cárcel por andar con arma ilegal

Envían hombre a la cárcel por andar con arma ilegal

 Septiembre 03, 2025
Interceptan 13 mil municiones con destino a la comarca Guna Yala

Interceptan 13 mil municiones con destino a la comarca Guna Yala

 Septiembre 03, 2025


 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Menor asesinado tras brutal riña en baile típico

Menor asesinado tras brutal riña en baile típico
Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante
Jubilados reciben fallo para pago de intereses del Cerpadem

Jubilados reciben fallo para pago de intereses del Cerpadem
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí