Sucesos - 16/11/25 - 07:40 AM

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron los vidrios y le dieron piso

En Panamá, la calle sigue caliente y la muerte anda sin frenos. Un hombre que estaba sentado dentro de un taxi en una plaza del sector terminó asesinado a tiros

 

Por: Redacción / Crítica -

Este sábado, La Cabima volvió a escuchar el sonido del plomo, ese que hace que la gente se esconda antes de preguntar qué pasó.

Un hombre que estaba sentado dentro de un taxi en una plaza del sector terminó asesinado a tiros, así, sin aviso ni conversación.

Quienes vieron el momento dicen que el taxi estaba ahí, quieto, como cualquier otro, cuando apareció un carro, bajaron la ventana y soltaron los disparos. Nadie tuvo tiempo de reaccionar.

Herido y tambaleando, el hombre se bajó del taxi, quizá buscando ayuda, quizá buscando aire, pero no llegó lejos.

Se desplomó en el pavimento y quedó ahí, tirado entre su propia sangre, mientras los curiosos se acercaban con miedo y los teléfonos empezaban a grabar lo que ya no tenía remedio.

Después, la Policía Nacional y el Ministerio Público llegaron a la escena para recoger casquillos, revisar el carro y levantar el cuerpo. Otra muerte más sumada a un mes que ya acumula 19 homicidios en apenas 15 días.

Un mes que, en vez de enfriarse, se está encendiendo como si la calle estuviera pidiendo guerra.

Te puede interesar

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

 Noviembre 16, 2025
Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron los vidrios y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron los vidrios y le dieron piso

 Noviembre 16, 2025
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Noviembre 16, 2025
Cae uno de los más buscados por presunto homicidio en una discoteca de David

Cae uno de los más buscados por presunto homicidio en una discoteca de David

 Noviembre 15, 2025
Colisión en Gualaca cobra la vida de dos personas y deja nueve heridos

Colisión en Gualaca cobra la vida de dos personas y deja nueve heridos

 Noviembre 15, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Matan a otro conductor de InDrive en Samaría

Matan a otro conductor de InDrive en Samaría
Colisión en Gualaca cobra la vida de dos personas y deja nueve heridos

Colisión en Gualaca cobra la vida de dos personas y deja nueve heridos
Hombre chocó contra un árbol y se murió. Ocurrió en Sorá

Hombre chocó contra un árbol y se murió. Ocurrió en Sorá