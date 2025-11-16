Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Este sábado, La Cabima volvió a escuchar el sonido del plomo, ese que hace que la gente se esconda antes de preguntar qué pasó.

Un hombre que estaba sentado dentro de un taxi en una plaza del sector terminó asesinado a tiros, así, sin aviso ni conversación.



Quienes vieron el momento dicen que el taxi estaba ahí, quieto, como cualquier otro, cuando apareció un carro, bajaron varios sujetos y soltaron los disparos. Nadie tuvo tiempo de reaccionar.

Herido y tambaleando, el hombre se bajó del taxi, quizá buscando ayuda, quizá buscando aire, pero no llegó lejos.

Se desplomó en el pavimento y quedó ahí, tirado entre su propia sangre, mientras los curiosos se acercaban con miedo y los teléfonos empezaban a grabar lo que ya no tenía remedio.

Después, la Policía Nacional y el Ministerio Público llegaron a la escena para recoger casquillos, revisar el carro y levantar el cuerpo. Otra muerte más sumada a un mes que ya acumula 19 homicidios en apenas 15 días.



Un mes que, en vez de enfriarse, se está encendiendo como si la calle estuviera pidiendo guerra.