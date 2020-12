Estafan a chiricanos con venta de autos

Más veinte chiricanos fueron estafados presuntamente por el promotor de una empresa de venta de autos nuevos en Chiriquí, quien según los denunciantes la empresa les asignaba un ejecutivo para que realizará el trámite de la compra de los vehículos.

De acuerdo con las denuncias, las personas fueron engañadas por este falso promotor a quien le pagaron por adelantado el efectivo para el trámite de compra y al momento de adquirir los autos la persona desaparecía.

Publicidad

Una de las personas que resultaron estafadas narró que el ejecutivo de venta era asignado por la empresa por lo que todo les indicaba era un negocio confiable.

"Al momento de contactar a la empresa, me asignaron un ejecutivo de ventas, en esta ocasión el señor Christopher Edward Clark Zapata, en mi caso el señor estaba incapacitado y quien me llevó el trámite fue la propia gerente de la empresa, al comprar mi auto todo salió bien, mi auto me fue entregado, le pase el dato a mi primo, quién pidió a la empresa un asesoramiento para un vehículo y le asignan a este mismo señor, quien le hizo el trámite y mi primo le pagó 6,000 dólares y esperó el auto que nunca llegó, trató de contactar al señor Clark y este nunca apareció, la empresa dice que ya no trabaja para ellos, pero cuando mi primo se acercó si laboraba ya que ellos mismo lo asignaban como ejecutivo de ventas" expresó el comprador.

Las personas que se movilicen deberán portar una carta o certificación emitida por la empresa con su respectivo gafete.https://t.co/UcE68JgT8s — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) December 22, 2020

Las personas estafadas han manifestado que la única responsable es la empresa de autos, ya que eran ellos quienes le asignaban como asesor de venta a Clark Zapata.

Ante este hecho unidades de la Dirección de Investigación Judicial junto al Ministerio Público investigan esta de denuncias por el delito Contra el Patrimonio Económico en la modalidad de estafa, a través de la venta de vehículos nuevos

Según las autoridades al menos siete personas han sido víctimas de estafa y han interpuesto sus respectivas denuncias en Atención Primaria del Ministerio Público ascendiendo un monto de afectación de más de 40 mil dólares.

Las autoridades adelantan investigaciones a fin de esclarecer los hechos y dar con él o los presuntos responsables de este delito.

La DIJ pide a las personas a verificar antes de realizar cualquier pago, a quién le están haciendo los depósitos y a realizar los mismos en empresas o agencias autorizadas.

Ante este hecho la empresa Grupo Panamá Car Rental- Auto Matket señaló que están anuentes a las irregularidades que se dieron en la provincia de Chiriquí y lamentan los inconvenientes por lo que se ha procedido a contactar a las personas afectadas y abrir canales para la atención de aquellas personas cuyos casos no tengan conocimiento.

El comunicado indica que el colaborador ha sido desvinculado de la empresa y le informan que interpondran las acciones legales correspondientes en el MP en la fiscalía regional de Chiriquí, en aras de que se le atribuya la responsabilidad penal a los implicados en este hecho.

Auto Matket señaló que como empresa responsable apoyarán la gestión de los reclamos y le solicitan a los afectados que se pongan en contacto con la empresa para presentar su documentación y así poder ampliar la información .