Esteban es despedido con música, lágrimas y un llamado a la justicia

Con profundo dolor y un ambiente de unidad, familiares, amigos y vecinos de Esteban De León se despidieron del joven de 25 años, quien fue asesinado el pasado 5 de noviembre.

En una emotiva ceremonia celebrada en la parroquia "Espíritu Santo", ubicada en la 24 de Diciembre, se le rindió homenaje a Esteban, recordando su alegría y los momentos compartidos con quienes lo conocieron.

"Tu partida nos duele y es un vacío que no se llenará, pero nos quedamos con tu legado de alegría, con los recuerdos y amor de familia que nos diste. Tu esencia quedará entre nosotros porque te amamos", fueron las sentidas palabras de despedida de sus familiares, pronunciadas en medio de la tristeza que marcó el acto.

La ceremonia, cargada de emotividad, estuvo acompañada de música tradicional. Mariachis interpretaron canciones en honor a Esteban, mientras sus familiares entonaban melodías que él solía disfrutar. En un momento conmovedor, la madre de Esteban cantó junto con ellos, a pesar del dolor por la pérdida de su querido hijo.

La caja, en el que reposaban sus restos, fue colocada en el centro de la iglesia, junto a una fotografía de Esteban sonriendo, rodeada de flores. Los asistentes, visiblemente conmovidos, formaron una calle de honor al paso del féretro, como un último gesto de respeto y solidaridad.

En medio del sufrimiento, también se hicieron oír las demandas de justicia por el asesinato de Esteban. Familiares y amigos exigieron que se esclarezca el crimen y que los responsables sean encontrados y castigados.

Esteban, conocido por su carisma y amor por la música, dejó una huella profunda en todos los que lo rodeaban. Su legado, lleno de alegría y esperanza, permanecerá en los corazones de quienes lo conocieron.