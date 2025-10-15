Estudiante detenido por llevar arma cargada a su colegio

Panamá- Un estudiante de un centro educativo ubicado en la calle primera del corregimiento de Barrio Norte, en la ciudad de Colón, fue sorprendido este miércoles con un arma de fuego dentro de su mochila, lo que requirió la intervención inmediata de la Policía de Niñez y Adolescencia con el apoyo de la comunidad educativa.

Hermógenes Arguelles, jefe de la Tercera Zona Policial de Colón, informó que la aprehensión fue realizada inicialmente por el personal docente del plantel educativo junto a la Policía de Menores. Durante la revisión, se encontró dentro de la mochila del estudiante un arma tipo calibre 380 con tres municiones sin detonar.

El jefe policial señaló que el menor de edad fue puesto a órdenes de la Fiscalía de Adolescentes para continuar con el debido proceso judicial.

Asimismo, se realizaron todas las coordinaciones necesarias para esclarecer el origen del arma de fuego.

Las autoridades judiciales buscarán determinar las motivaciones que llevaron al estudiante a portar el arma, cómo la consiguió, quién se la facilitó y otros aspectos que ahora forman parte del proceso judicial que enfrenta el joven junto a sus familiares.



