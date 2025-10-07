Ex-abusador de su sobrina asesina a su pareja actual por celos

Un hombre de 55 años quedó detenido tras ser imputado por el presunto homicidio agravado en perjuicio de la pareja de su sobrina, en un hecho ocurrido la madrugada del pasado domingo 5 de octubre en el sector 8 de Gonzalillo, corregimiento Ernesto Córdoba Campos.

La víctima, Ramón Carrión Centella, de 59 años, llegó acompañado de su pareja, una mujer de 25 años, sobrina del imputado.

Testigos relataron que el hombre inició una discusión con Carrión por celos, al ver que su sobrina estaba con él.

La discusión derivó en un enfrentamiento físico, en el que Carrión logró imponerse, pero el agresor regresó con un machete y lo atacó por la espalda, causándole múltiples heridas en cuello, rostro, brazo y tórax, que resultaron fatales.

La escena ocurrió frente al hijo menor del imputado, de 12 años.

Durante la audiencia, se conoció que la relación previa entre los implicados añade un contexto de violencia: la joven pareja de la víctima fue víctima de abuso sexual por parte de su tío cuando tenía 12 años, lo que resultó en un embarazo.

El imputado, quien cumplió nueve años de prisión por ese delito, llevaba solo tres meses de haber salido de prisión al momento del homicidio.

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Yazmín Jaén, decretó la detención provisional, considerando la gravedad del hecho, el riesgo de fuga, la posibilidad de afectar pruebas y el peligro para la comunidad.

La fiscalía estuvo representada por Ekatherina Rodríguez, mientras que el imputado contó con la asistencia de la abogada Shanida López, del Instituto de la Defensa Pública. La representación legal de las víctimas estuvo a cargo de la licenciada Maristel Rodríguez.