Exasesor de Pandeportes cae por peculado de más de $107 mil!

Un exasesor legal del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) fue capturado hoy en El Cristo de Aguadulce, provincia de Coclé, acusado de peculado.

La Fiscalía Anticorrupción, con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ordenó la aprehensión luego de que un informe de la Contraloría General revelara un perjuicio económico de $107,420.12.

La información indica que el dinero debía ser utilizado para la construcción de una cancha sintética en la escuela Stella Sierra, en el distrito de Arraiján, Panamá Oeste, sin embargo, esta obra no se realizó.



Los fondos fueron desembolsados bajo la administración del entonces director de Pandeportes, Mario Pérez González.

El exfuncionario será presentado ante un juez de garantías para la imputación de cargos y la decisión sobre las medidas cautelares que deberá cumplir.