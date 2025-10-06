Explosión en Amador: Hombre lucha por su vida tras tragedia

Un impactante accidente paralizó la calma de Isla Perico, en la Calzada de Amador, cuando un generador explotó dentro de un bote, dejando a un hombre envuelto en llamas y al borde de la muerte.

La víctima fue identificada como Guillermo Bernal, de 32 años, quien realizaba trabajos en la embarcación atracada en el muelle Dolfin Terminal.

La presencia de combustible en el lugar habría potenciado la violenta explosión, que lo prendió en fuego y le causó quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Testigos desesperados intentaron sofocar las llamas arrojándole agua, mientras unidades del SUME 911 acudían al sitio. Bernal fue trasladado de urgencia al Hospital Santo Tomás, donde permanece debatiéndose entre la vida y la muerte.

Las autoridades investigan cómo operaba el generador y qué provocó la tragedia que hoy tiene en vilo a familiares y compañeros de trabajo.