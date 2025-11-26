Sucesos - 26/11/25 - 01:39 PM

Explosión en Torres de Montserrat: hombre termina con serias quemaduras

La explosión generó pánico entre los residentes del complejo habitacional, quienes notificaron de inmediato a los Bomberos sobre lo ocurrido en el apartamento D.

 

Panamá- Un hombre resultó con quemaduras de segundo grado luego de que se registrara una explosión en el piso 21 del edificio Torres de Montserrat, ubicado cerca del Colegio Comercial Panamá y la avenida 12 de Octubre, en el corregimiento de Pueblo Nuevo, según confirmó el teniente Caled Rodríguez, subdirector de la Dirección de Operaciones de Atención, Búsqueda y Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

La explosión generó pánico entre los residentes del complejo habitacional, quienes notificaron de inmediato a los Bomberos sobre lo ocurrido en el apartamento D. Al lugar acudieron unidades de la Estación Ricardo Arango con vehículos operativos, incluyendo un vehículo 300, un carro de intervención rápida y otro de rescate pesado.

Por precaución, se evacuó a más de 100 personas del edificio de más de 25 pisos, junto con aproximadamente 25 mascotas entre felinos y caninos, que fueron trasladadas a un punto de encuentro ubicado a una distancia segura. El hombre con quemaduras recibió atención inmediata por parte de paramédicos de los servicios de atención médica prehospitalaria del BCBRP.

Las unidades del BCBRP continúan con la verificación estructural, control de riesgos y revisión de posibles fugas de gas para garantizar la seguridad en el área. Residentes del inmueble revelaron que hace aproximadamente un mes el servicio de suministro de gas fue suspendido en todo el edificio y que este miércoles se reanudaría, por lo que se presume que el hecho está relacionado con una fuga de gas.

 

 

