Fallece tercera víctima de brutal choque contra árbol en Penonomé

Producto del lamentable hecho, ocurrido alrededor de las 4:00 p.m., fallecieron en el lugar Diego Alexis Zamora, de 55 años, quien era policía, y Diego Alexis Zamora, de 25 años

 

Por: Redacción Web

Panamá- En la madrugada de hoy falleció la mujer de 53 años que ayer había sobrevivido al trágico accidente de tránsito ocurrido en la Vía Interamericana, a la altura de Ciruelito, en Río Grande de Penonomé, y que cobró la vida de dos hombres en el acto.

Producto del lamentable hecho, ocurrido alrededor de las 4:00 p.m., fallecieron en el lugar Diego Alexis Zamora, de 55 años, quien era policía, y Diego Alexis Zamora, de 25 años; se presume que ambos eran padre e hijo.

Mientras tanto, la mujer fue auxiliada por unidades del Cuerpo de Bomberos y trasladada de urgencia al Hospital Aquilino Tejeira en Penonomé, donde fue estabilizada. No obstante, debido a la gravedad de sus lesiones, fue transferida a un hospital de la ciudad capital, donde finalmente falleció en la madrugada de hoy.

La hipótesis preliminar de este caso detalla que, aparentemente, el conductor del Kia Sportage gris en el que viajaban las víctimas perdió el control del vehículo por causas que se desconocen, terminando por chocar violentamente contra un árbol ubicado en la orilla de la vía.

Con esta nueva víctima por accidente de tránsito, ya suman 21 las muertes por hechos viales en la provincia de Coclé en lo que va de este año.

 

