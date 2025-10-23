Fiscalía pide ayuda para localizar a presunto homicida en Costa Abajo de Colón

Panamá- La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, informa que solicita el apoyo de la comunidad para localizar el paradero de José Vidal Gil Alveo, sobre quien pesa una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

Se le vincula con un hecho de homicidio cometido con arma blanca en el corregimiento del Guásimo, distrito de Donoso, en la Costa Abajo de Colón. Desde el momento del suceso, en 2022, se mantiene una búsqueda activa para dar con su ubicación, ya que enfrenta la presunta comisión de un delito contra la Vida y la Integridad Personal, en su modalidad de homicidio doloso agravado.

Por ello, se insta a la ciudadanía a que, en caso de tener conocimiento sobre la ubicación de Gil Alveo, se comunique de inmediato a los teléfonos 475-4807 y 475-4808 de la Sección de Homicidio y Femicidio de Colón y Guna Yala, o al 475-4000 y 475-4001 de la Dirección de Investigación Judicial de Colón. Se garantiza la reserva de la información proporcionada.

Cabe destacar que muchos de estos incidentes de violencia se atribuyen a la ingesta descontrolada de alcohol, sumada al creciente consumo de drogas entre los jóvenes.