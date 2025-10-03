Frustran ingreso de arroz ilegal valorado en $50 mil

Unidades del Batallón Occidental del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) lograron la retención de dos camiones articulados en el retén de San Isidro, distrito de Bugaba, presuntamente vinculados al contrabando de arroz procedente de Costa Rica.

Durante una inspección realizada por la Dirección de Antinarcóticos, se detectó que ambos vehículos transportaban un total de 1,031 sacos de arroz, con un valor comercial estimado en más de 50 mil dólares.

El primer articulado, un cabezal gris con vagón azul, llevaba 533 sacos. El segundo, un cabezal blanco con vagón rojo, transportaba 498 sacos del grano.

Los conductores de los vehículos fueron retenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras que la Autoridad Nacional de Aduanas mantiene abiertas las investigaciones para determinar la posible comisión del delito de contrabando.

Este operativo forma parte de la vigilancia en los puestos de control fronterizos y prevenir el ingreso de mercancías ilegales que representan una amenaza para la economía local y la producción nacional.