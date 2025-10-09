Sucesos - 09/10/25 - 08:26 AM

Fuego devora un auto en Colón. El segundo en una semana

En ninguno de los casos se reportaron fallecidos, solo daños materiales y el gran susto para sus conductores.

 

Por: Dionedes Sánchez / Crítica -

Un vehículo se incendió la noche del miércoles, sin razón aparente, en la carretera Panamá-Colón, frente a la barriada Alborada, en el corregimiento de Cativá, a las afueras de la urbe colonense.

Esta semana sería el segundo vehículo que se incendia en esta provincia, debido a que días atrás se dio un hecho similar frente a la comunidad El Nazareno, en el corregimiento de Cristóbal, también en la carretera Transístmica.

Personal del Cuerpo de Bomberos realiza las investigaciones para determinar el origen del incendio vehicular. Se presume que conexiones inadecuadas podrían haber provocado las llamas.

 

 

