Fuego devora un auto en Colón. El segundo en una semana

Un vehículo se incendió la noche del miércoles, sin razón aparente, en la carretera Panamá-Colón, frente a la barriada Alborada, en el corregimiento de Cativá, a las afueras de la urbe colonense.

Esta semana sería el segundo vehículo que se incendia en esta provincia, debido a que días atrás se dio un hecho similar frente a la comunidad El Nazareno, en el corregimiento de Cristóbal, también en la carretera Transístmica.

En ninguno de los casos se reportaron fallecidos, solo daños materiales y el gran susto para sus conductores.

Personal del Cuerpo de Bomberos realiza las investigaciones para determinar el origen del incendio vehicular. Se presume que conexiones inadecuadas podrían haber provocado las llamas.