Sucesos - 10/10/25 - 07:26 AM

Fuerte colisión entre buses deja varios heridos en Capira

Por: Redacción / Web -


Un accidente de tránsito entre dos buses del transporte público dejó 14 personas heridas este viernes en la vía Interamericana, a la altura de la ferretería Ferretero, distrito de Capira. 

El hecho involucró a un bus tipo coaster de la ruta Chame–Panamá y un bus tipo "diablo rojo" de la ruta Capira–Panamá. Del total de afectados, 14 personas resultaron heridas, entre ellas, 11 leves y 3 en estado de consideración. Una de los pasajeros  quedó atrapado dentro de uno de los vehículos, pero fue liberada por los equipos de emergencia.

El coronel Ángel Delgado, miembro del Cuerpo de Bomberos de Panamá, informó que las personas involucradas han sido atendidas en el sitio del accidente, mientras que las más graves fueron trasladadas a las salas de urgencias de los hospitales Gustavo Barraza y Nicolás A. Solano, ambos ubicados en La Chorrera.
 

De manera extraoficial, Delgado detalló que uno de los dos buses realizó un giro a la izquierda, lo que provocó la colisión y generó un fuerte congestionamiento en la vía.

Indicó además que personal médico y ambulancias del Cuerpo de Bomberos, SUME 911 y la Caja de Seguro Social están asistiendo a los pasajeros heridos.

Unidades de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional se encuentran en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

