Fugitivas de cirugías ilegales que causaron deformaciones estarían en Panamá

La Fiscalía General de la Nación capturó a Jackeline Bedoya, María Paola Arango y Michel Chaverra, sindicadas de montar quirófanos improvisados y realizar procedimientos estéticos irregulares que habrían afectado a al menos 24 pacientes con lesiones y deformidades permanentes en Colombia.

Según la fiscal Deicy Jaramillo, las detenidas no contaban con la formación profesional ni la experiencia para intervenir quirúrgicamente, lo que provocó cuadros infecciosos y limitaciones funcionales en sus víctimas.

Además, las mujeres habrían participado directamente en procedimientos a 48 personas, aplicando anestesia y cuidados posoperatorios sin la debida preparación.

Los procedimientos se publicitaban por redes sociales y se realizaban en barrios como Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera. Ninguna de las detenidas aceptó los cargos imputados por concierto para delinquir, estafa agravada y lesiones personales, y fueron enviadas a prisión por orden judicial.

Trascendió que, tras estas detenciones, podrían haberse fugado a Panamá, generando alerta en las autoridades sobre su posible presencia en el país.