Fugitivas de cirugías ilegales que causaron deformaciones estarían en Panamá
Los procedimientos se realizaban en viviendas adaptadas como “quirófanos improvisados”, sin cumplir las normas sanitarias
La Fiscalía General de la Nación capturó a Jackeline Bedoya, María Paola Arango y Michel Chaverra, sindicadas de montar quirófanos improvisados y realizar procedimientos estéticos irregulares que habrían afectado a al menos 24 pacientes con lesiones y deformidades permanentes en Colombia.
Según la fiscal Deicy Jaramillo, las detenidas no contaban con la formación profesional ni la experiencia para intervenir quirúrgicamente, lo que provocó cuadros infecciosos y limitaciones funcionales en sus víctimas.
Además, las mujeres habrían participado directamente en procedimientos a 48 personas, aplicando anestesia y cuidados posoperatorios sin la debida preparación.
Los procedimientos se publicitaban por redes sociales y se realizaban en barrios como Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera. Ninguna de las detenidas aceptó los cargos imputados por concierto para delinquir, estafa agravada y lesiones personales, y fueron enviadas a prisión por orden judicial.
Trascendió que, tras estas detenciones, podrían haberse fugado a Panamá, generando alerta en las autoridades sobre su posible presencia en el país.