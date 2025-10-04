Golpe al contrabando: Decomisan medicamentos, licor y cigarrillos

Una inspección realizada por la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), permitió el hallazgo de mercancía presuntamente de contrabando en un local comercial ubicado en la ciudad de Colón.

Durante el operativo, las autoridades encontraron 1,700 antibióticos orales, 13 cartones de cigarrillos, 23 unidades de ungüentos medicinales, 33 baterías, ocho cajas de cerveza, tres cajas de licor y dos cajas de bebidas energéticas.

Según el informe, los medicamentos no contaban con los permisos correspondientes para su comercialización, lo que constituye una falta al tratarse de productos controlados que requieren receta médica.

Además, los ungüentos y baterías fueron retenidos por presunto fraude marcario, ya que se sospecha que son imitaciones de marcas registradas.

El propietario del establecimiento fue citado por las autoridades aduaneras para rendir declaraciones sobre la procedencia de los artículos encontrados.

