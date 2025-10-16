Golpe al hurto de ganado: 17 allanamientos en Panamá Oeste

Panamá- Un total de 17 diligencias de allanamientos en las cuales se incautaron indicios relacionados con el delito de hurto pecuario fueron realizadas en la “Operación Holstein 1”, ejecutada en la provincia de Panamá Oeste.

La diligencia judicial fue ejecutada por la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Los funcionarios judiciales rastrearon una serie de indicios en los distritos de La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos, logrando recolectar documentos como una certificación de inspección de movilización animal.

Además de ello, se recolectó documentación relacionada con la venta de ganado, teléfonos móviles y una escopeta.

Por parte del Ministerio Público se indicó que la documentación encontrada permitirá determinar si fue utilizada para la venta de reses denunciadas como hurtadas.

La “Operación Holstein 1” fue planificada en respuesta a una reunión sostenida con representantes de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), residentes del corregimiento de Cirí Grande y autoridades del distrito de Capira.

Esta reunión tenía como objetivo reforzar las medidas que permitan contrarrestar el hurto pecuario en Panamá Oeste.