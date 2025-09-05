Sucesos - 05/9/25 - 12:00 AM

Gringos van a restringir visas a quienes apoyen a China

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció ayer una nueva política que permitirá restringir los visados estadounidenses a los ciudadanos de América Central que, mientras se encuentren en países centroamericanos y actúen intencionadamente en nombre del Partido Comunista Chino (PCC), a sabiendas dirijan, autoricen, financien, presten apoyo significativo o lleven a cabo actividades que socaven el Estado de derecho en América Central.

La comunicación oficial advierte que también están tomando medidas para imponer estas restricciones de visado en virtud de esta nueva política a varios ciudadanos centroamericanos que hayan participado anteriormente en este tipo de actividades.

Como resultado, estas personas y sus familiares directos no podrán, en general, ingresar en Estados Unidos.

Tras este comunicado, el expresidente Ricardo Martinelli advirtió que no habrá sorpresas, sino muchos sorprendidos. “Esto se va a poner muy bueno porque no habrá sorpresas, sino muchos sorprendidos, que en estos momentos están tratando de pasar agachados”, comentó.

Las relaciones con el gobierno chino se establecieron en el quinquenio del expresidente Juan Carlos Varela, quien es un férreo defensor de estos nexos.

