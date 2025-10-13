Grúa de carga se desploma sobre estacionamiento y aplasta 7 carros

Panamá - Una grúa de carga que estaba siendo extendida en un proyecto de construcción colapsó y se desplomó alrededor de las 11:35 de la mañana de este lunes, cayendo sobre un área techada de estacionamientos y sobre siete vehículos.

Según detalló el coronel Ángel Delgado, director nacional de Calamidades Conexas, el hecho ocurrió en la Calle 50 y Calle 53, corregimiento de San Francisco, en un proyecto que se ubica justo detrás del centro comercial Soho Mall.

Para atender la emergencia, fueron destacadas al lugar unas 15 unidades de Bomberos de las estaciones de Carrasquilla, Calidonia y Amador. Además, se requirió el apoyo del personal de Clayton del Grupo Especializado en Estructuras Colapsadas.

Al llegar, los bomberos primero efectuaron labores de búsqueda y rescate para asegurarse de que ninguna persona había resultado herida o estaba atrapada bajo los escombros. Una vez comprobado que no había heridos, se evacuó a todas las personas de edificios, bancos y locales comerciales cercanos y se procedió a asegurar la estructura, agregó.

Personal de la Dinasepi de Bomberos, Sinaproc, Ingeniería Municipal y del Mitradel brindaron recomendaciones mientras avanza la investigación, para evitar mayores riesgos en el área.

Durante el operativo, el tráfico vehicular por la Calle 53 fue suspendido hasta pasadas las 4:00 p.m., cuando se reanudó. Este martes continuarán las labores en la escena para retirar los segmentos de la grúa colapsada y así poder determinar el daño real que sufrieron los automóviles aplastados y la estructura afectada.



